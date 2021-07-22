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Giriş Tarihi : 22-07-2021 12:41   Güncelleme : 22-07-2021 12:41

Önce birbirlerine ardından park halindeki araçlara çarptılar

Elazığ’da çarpışan araçlar  park halindeki 2 otomobile daha çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. 

Önce birbirlerine ardından park halindeki araçlara çarptılar

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  23 AAR  359 plakalı otomobil,  06 HZT  77 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 06 HZT  77 plakalı otomobili park halindeki 2 otomobile daha çaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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