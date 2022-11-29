Ömer Faruk yeniden zirvede   

ES Elazığspor’un yıldızı Ömer Faruk Sezgin, Hacettepe 1945 maçında attığı iki golle, gol krallığı yarışında yeniden zirveye yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Hacettepe 1945’i 3-2 yenerek 4 haftalık galibiyet hasretine nokta koyan Entegre Solar Elazığspor’da iki gol, takımın tek forveti Ömer Faruk Sezgin’den geldi. Geride kalan iki haftada kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan ve Hacettepe 1945 maçına da yedek başlayıp ikinci yarıda oyuna giren Ömer, attığı iki şık kafa golüyle galibiyetin mimarı oldu. TFF 3. Lig 1. Grup’ta gol sayısını 14 hafta sonunda 9’a yükselten Ömer Faruk, yeniden gol krallığında zirvenin sahibi oldu.

Ömer Faruk Sezgin’i, 8 golle 52 Orduspor FK’dan Nevzat Bilen takip ediyor. Çatalcaspor’dan Reha Kurt ise 6 golle 3. sırada yer aldı.