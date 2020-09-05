Ölüme terk edilen köpekler annelerine kavuştu 

Bulunduğu anda saldırgan olan köpek, yavrularına kavuşunca sakinleşti.

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir kasa içerisinde ölüme terk edildiği yerde bulunup, koruma altına alınan ve şırınga ile beslenmeye başlanan gözleri açılmamış 10 yavru köpek, annelerine kavuştu. Mağarada bulunan ve saldırgan olan köpek, yavrularına kavuşunca sakinleşmesi dikkat çekti.

Olay, 3 gün önce Ağın ilçesinde hükümet konağının arkasında meydana gelmişti. Belediye personeli Aykut Karadağ, kasa içerisine bırakılmış 10 yavru köpeği fark etti. Gözleri açılmamış olan yavruları gören Karadağ, durumu İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu'ya bildirdi. Başkan Uslu, yavru köpekleri alarak aracıyla belediyeye götürüp, koruma altına aldı. Ardından da belediye hoparlöründen yavruların annesi bulunması için anons yapıldı. Başkan Uslu da sosyal medya hesabından annenin bulunması için paylaşımlar yaptı. Bu sırada ise yavru köpeklerin telef olmaması için belediye personelleri hayvanlara şırınga ile süt vererek besledi. 3 günün ardından köpeklerinin annesinin bulunması için çalışmalar sonuç verdi. Verilen bir ihbarı değerlendiren ekipler, anne köpeği bir mağarada buldu. Anne köpek, saldırganlığı nedeniyle güçlükle alınarak yavrularına kavuşturuldu. Yavrularına kavuşan köpeğin sakinleşmesi ise dikkat çekti.

Öte yandan veteriner tarafından anne köpeğin gerekli kontrollerinin yapılıp, belediye bahçesinde bakılmasının planlandığı öğrenildi.

Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ali Uslu, "Hükümet konağının arka kısmına bırakılan 10 tane yavru köpeğimiz vardı. Aykut Karadağ aracılığı ile köpekleri belediyemiz sahiplendi. Sosyal medyada yapmış olduğumuz paylaşımın üzerine duyarlı kişilerin ihbarını değerlendirdik. Zabıta ile gittik, anne köpek bir mağaradaydı. Güçlükle aldık. Yavrularına kavuşturduk" dedi.