Ölüm kapıda yakaladı

Malatya’da ikametinde fenalaşarak sokağa çıkmaya çalışan 59 yaşındaki şahıs kanlar içerisinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

Malatya’da ikametinde fenalaşarak sokağa çıkmaya çalışan 59 yaşındaki şahıs kanlar içerisinde yere yığılarak hayatını kaybetti.Olay, 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Külliye sokakta bulunan müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtilen İbrahim Y. aniden fenalaşınca sokağa çıkmak istedi. Kapıya yönelen şahıs bu sırada kanlar içerisinde yere yığıldı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Y.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.İbrahim Y.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.