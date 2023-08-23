Ölmeztoprak: “Yaraları birlik içerisinde kısa bir sürede saracağız”

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da şehrin yeniden imarı için oluşturulacak yol haritasına dair istişare toplantısı düzenlendi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da şehrin yeniden imarı için oluşturulacak yol haritasına dair istişare toplantısı düzenlendi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın yanı sıra akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve STK’ların katılımlarıyla AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Ölmeztoprak, ”İnanıyorum ki depremin açtığı yaraları birlik ve bütünlük içerisinde çok kısa bir sürede saracağız” dedi.Şehrin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edileceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, “Bakırcılar Çarşısı’nın temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile atıldı ve meydan projesi de Bakırcılar Pazarı merkez alınarak yapılması planlanıyor. Bu şekilde şehir merkezimiz tarihi dokusuna uygun sağlam ve güvenilir yapılar ile inşa edilecek. Ayrıca meydan dışında güvenli, yer zemin etüdü yapılan yerlerde ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolü ile hemşehrilerimiz kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edebilecek. Bu süreçte tabi ki zemin etüdü yapılan rezerv alanlarda yapım süreçleri başladı. Merkezde de zemin etütleri tam olarak tamamlanması ile inşa süreçleri başlıyor. Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda, Bakırcılar Çarşısı ile başlayan bu süreç şehir merkezimizin tamamında uygulanacak ve güvenli iş yerleri, konutlar inşa edilecek. Merkeze yakın yerlerde de aynı şekilde yöresel mimariye uygun konut ve iş yerlerinin yapımı süreci başlayacak” ifadelerine yer verdi.Şehrin yeniden imarında izlenecek yol haritasının önemine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, “Yapılan planlama Malatya’mızın geleceğini belirleyecek ve bizlerde bu bilinçle hareket etmeliyiz. Şehrin tüm paydaşları bir arada ortak bir çalışma ile şehrimizin en iyi şekilde planlanmasına katkı sunmalıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri ile Bakanlıklarımızın, Belediyelerimizin, Bürokratlarımızın yoğun çalışmaları ile şehirlerimiz hızla yeniden ayağa kalkacak. Esnaflarımızın da bu anlamda çok büyük katkıları ve sağlam duruşları oldu. Dükkanlarından gerekirse belli ölçülerde kesintilerin olmasına olumsuz bakmıyorlar ve yeter ki şehrimiz en iyi şekilde ayağa kalksın diyorlar. İnanıyorum ki depremin açtığı yaraları bu birlik ve bütünlük içerisinde çok kısa bir sürede saracağız” şeklinde konuştu.Toplantıya çevrim içi olarak katılan Mimar Hilmi Güner yapılan planlamada amacın şehir merkezini rahatlatmak olduğunu belirterek, çözümlerin yerelde çözülmesi ile daha hızlı yol kat edilebileceğini ifade etti. Kimsenin hak kaybına uğratılmadan ticaretin devam etmesi için en iyi şartların sağlanması gerektiğini söyleyerek sosyal alanların da buna göre planlanması gerektiğini hiçbir adımın göz ardı edilmemesi için gayret gösterdiklerini belirtti.Şehrin yapılandırılması için devletin ciddi bir gayreti söz konusu olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı İbrahim Türkmen ise, “Bu şehri yeniden yapılandırmak için devletin ciddi bir gayreti söz konusudur. Yıkılan binaları yapıp binalarını ya da dükkanların sıfırdan yapılırken aynı metre kare üzerinde ısrarla durması bir defa şehrin geleceği açısından çok büyük bir sıkıntı oluşacaktır 60 yıl öncenin imar planlarıyla bugün aynı bir imar planlarını uygulamak depremin oluşturduğu fırsatı oluşturduğu kaçırmak için büyük bir sıkıntıdır. Şehrin bütününü dikkate alacak ve Malatya’nın gelecek vizyonuna katkı sağlayacak bir planlama üzerinde durulmalı şehri tek merkezlikten çıkartacak farklı farklı merkezler oluşturarak şehir merkezini farklı yerlere de gerekirse kaydırarak onların da bir nevi sorunlarına çözüm bulmak mümkün olabiliyor” dedi.Kentin imar planlamasının bölgesel değil, bütünsel olarak ele alınması gerektiğini kaydeden Malatya Turgut Özal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen Eren ise, “Malatya ilindeki imar planlaması bölgesel değil, bütünsel olarak ele alınıp gerçekleştirilmeli. Böylece ihtiyaçlar doğru bir şekilde karşılanabilir ve bütünsel bir çözüm sunulabilir. Planlamalar ve tasarımlar yapılırken Şehrin görsel hafızasına uygun hareket edilmelidir. Ayrıca geriye kalan binaların da Deprem Performans Analizleri gerçekleştirilip akıbetlerine karar verilmelidir. Bu oluşabilecek yeni bir depremde yaşanabilecek büyük olumsuzlukların önüne geçilebilmesi konusunda kritik derecede önemlidir. Yeni yapılaşma için kat yüksekliği, kullanılabilir alan gibi belirlenecek kurallar dışında yapıların estetik tasarım kuralları bölge veya sokak bazlı oluşturulmalı, ruhsat süreçlerinde bu durumda değerlendirmeye alınmalıdır” şeklinde konuştu.