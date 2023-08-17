Olimpiyat Vizeli Boksörü Gizem Özer, Güney Kore yolcusu

Haziran ayında Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 Avrupa Oyunları’nda branşında bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı elde eden Elazığ Belediyespor Kulübü Boksörümüz Gizem Özer, Güney Kore’de düzenlenecek olan Milli Takım kampına katılacak.

Milli Takım'ımız ve Güney Kore Milli Takımı ile ortak yapılacak olan kamp, 20 Ağustos – 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başarılı boksörümüz kamp çalışmalarına katılmak üzere 20 Ağustos’ta Güney Kore’ye gidecek.

GİZEM ÖZER: “OLİMPİYATLARA KADAR ÇOK ÇALIŞACAK, ÇOK TER DÖKECEĞİM”

2024 Olimpiyatları öncesi Güney Kore’de yapılacak olan kamp çalışmasının önemine vurgu yapan Elazığ Belediyespor Kulübü'müzün Milli Boksörü Gizem Özer, “Türk Milli Takımı ile Güney Kore Milli Takımları'nın ikili ortak olarak yapacağı kampa katılacağım. Burada yer alacağım için çok mutluyum. Hazırlıklarımızı farklı ülkelerde yapmak hem bize adaptasyon konusunda büyük fayda sağlayacak, hem de buradaki çalışma ortamında rakiplerimizi görme imkânı sağlayacak. Olimpiyatlara kadar çok çalışacak, çok ter dökeceğim. İnşallah bu çalışmalarımı olimpiyatlarda madalya kazanarak taçlandıracağım.

Hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi U-22 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olmak. Benim bugünlere ulaşmamda esas pay sahibi olan başta Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları olmak üzere Elazığ Belediyespor kulübüne teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum, dedi.

NAZİF BİLGİNOĞLU: “GİZEM ÖZER'İN BU SEVİYELERE GELMESİNDE BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’NIN PAYI ÇOK BÜYÜKTÜR”

Elazığ Belediyespor Kulübü Başkanı Sayın Nazif Bilginoğlu ise “Elazığ Belediyespor’umuzun başarılı boksörü Gizem Özer, inşallah 20 Ağustos’ta Güney Kore’de Milli Takım'ımız ve Güney Kore Milli Takımı arasında düzenlenecek olan ikili kampa katılacak. Başarılı boksörümüzün katıldığı her turnuvada aldığı sonuçlarla gurur duyuyoruz. Gizem, elde ettiği başarıların ardından dünya çapında düzenlenen birçok organizasyonda ülkemizi ve şehrimizi temsil ediyor. İnanıyorum ki, Gizem ilk olarak U-22 Avrupa Şampiyonası’nda ardından da 2024 Paris Olimpiyatları'nda yine alacağı başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıracak. Tabii ki Gizem’in bu seviyelere gelmesinde kendisinin ailesinin ve hocasının emeği öncelikli ve çoktur. Ancak Gizem’in bu seviyelere gelmesinde kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nın payı çok büyüktür. Her daim sporun ve sporcunun yanında yer alan Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.