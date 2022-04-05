Öldürülen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı  

Elazığ’da dün akşam cinnet getiren damat tarafından öldürülen anne ve kızı, yan yana tabutlarda son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A., belinden çıkardığı tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalide Zerif Doğan ve baldız Gülay Doğan hayatını kaybederken, evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kadının cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından morgdan alınan anne ve kızın cenazeleri Rüstempaşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra asri mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yine ekipler firari şüphelinin cenazeye gelme ihtimaline karşı cami etrafında geniş tedbir aldı.