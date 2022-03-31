Olaylı maçın cezaları açıklandı  

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçında çıkan olayları karara bağladı. Grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen ve bu maçta 6 futbolcusu kırmızı kart gören Elazığ ekibinde futbolcular Kadir Topal, Mehmet Aydın, Umutcan Gökdemir, Cantürk Güngör, Coşkun Güner ve Zindan Altın 2 maç ceza aldı.
2 maçlık cezalarını normal sezonda çekecek olan bu futbolcular, 3. Lig'e yükselme play-off maçlarında forma giyebilecek. Teknik Sorumlu Bülent Güllü de tedbirli olarak AFDK’ya sevk edildi.