‘Okulların açılmaya başlaması esnafları rahatlatacak’

12 Ekim Pazartesi tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarının açılması esnafları sevindirdi.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, okulların kontrollü olarak açılması esnaf camiasını mutlu ettiğini ifade ederek “Öncelikle bu karar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Ama okullarımızda çocuklarımız sağlığı için gereken tüm tedbirlerin alınması gerek çocuklarımızın sağlığı her şeyden daha önemli” olduğunu söyledi.

“TEDBİRLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMALIYIZ”

Başkan Ulaş; “Esnafımız bu kararı bekliyordu çünkü ilimiz 24 Ocak çok büyük bir deprem atlattı. Depremin yaralarını sarmadan bu kez de Covid 19 virüsü tüm Dünya’da yayılmasıyla çoğu işletmelerimiz günlerce kapalı kaldı. İşletmelerimiz açıldı belli bir süre sonra ama esnaflarımız eski işlerini yapamadı. Dün alınan kararla tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarının açılması esnaflarımız işlerinde bir ivme kazandıracak. İnşallah olumsuz bir durum olmaz, tüm çocuklarımız okullarına kavuşur. Bizim için öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin, okul çalışanlarımız sağlığı daha önemlidir. Onun için açılan tüm okullarımızda tedbirler en üst seviye çıkarmamız lazım.Okulların açılmasıyla giyim sektörümüz, kırtasiye sektörü, servisçilerimiz, kantinci ve birçok sektörümüzün işleri daha iyi olacak. Ben yeni açılacak okul sezonumuzun öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlar getirmesini temenni ederim esnaflarımıza saygı ve sevgilerimi sunarım”