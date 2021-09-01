‘Okulların açılacak olması esnaflarımızı mutlu etti’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, okulların açılacak olmasıyla birlikte esnaflarımızın işlerinde bir canlanma olduğunu ifade ederek vatandaşlara seslenerek alış verişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

“ESNAFLARIMIZ ZOR GÜNLER GEÇİRDİ”

Başkan Ulaş; “İlimizde 24 Ocak yaşanan deprem ve pandemi sürecinde esnaflarımız zor günler geçirdi. Pandemi döneminde günlerce esnaflarımızın işletmeleri kapalı kaldı. Çok şükür Covid 19 aşısının bulunmasıyla birlikte vakalar azalmaya başladı. Vatandaşlarımızdan ricam virüs hayatımızdan tamamen çıkana kadar pandemi kurallarına uyalım. Aşılarını olmayan vatandaşlarımız mutlaka aşısını olmalıdır. Aşı olmak kul hakkıdır. Aşı olmayan bazı vatandaşlarımıza hasta olduklarında kendilerine bir şey olmayabilir ama hastalığı başkalarına bulaştırdıklarında başkalarını hayatına mal olabilirler onun için mutlaka tüm vatandaşlarımız aşılarını tam anlamıyla yaptırmaları lazım. Aşı olmayan esnaflarımız da mutlaka aşı olmalıdırlar çünkü sürekli vatandaşlarımızla iç içeler biz tüm esnaf ziyaretlerimizde esnaflarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Esnaflarımızdan Allah razı olsun aşı konusunda çok hassasiyet gösteriyorlar. Aşı olmayan esnafımızın sayısı çok az”

“OKULLARIN AÇILACAK OLMASI ESNAFIMIZIN İŞLERİNİ HAREKETLENDİRDİ”

6 Eylül’de okulların açılacak olmasıyla birlikte esnafların işlerinde hareketlenme olduğunu söyleyen Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “Okulların tam anlamıyla açılacak olması hem esnaflarımızı hem de öğrencilerimizi çok mutlu etti. Esnaflarımızın işleri çok durgundu okulların açılacak olması bizim sektörümüzü ve diğer sektörlerde işlerin hareketlendirdi. İnşallah okullarımız bir daha kapanmaz. Evlatlarımız eğitim ve öğretimlerine devam ederler”

“VATANDAŞLARIMIZ YEREL ESNAFINI UNUTMASIN”

Başkan Ulaş; “Vatandaşlarımız okul alışverişlerini ve diğer alış verişlerinde yerel esnaflarımızı unutmaması lazım. Vatandaşlarımız, ilimizde bulunan büyük ulusal firmaların şubelerinden alışveriş yapacaklarına kendi kanından kendi canından olan yerel esnafından alışveriş yapsınlar. Şehrimizde sayısal olarak fazla bulunan ulusal firmaların ilimize katkısı yok denecek kadar azdır. Ama yerel esnafın ilimize faydası çok ilimizin parası ilimizde kalıyor. Yerel esnafımızın ürünleri ulusal firmaların ürünlerinden daha çok kalitelidir. Yerel esnafımızın ürünleri ulusal firmalara göre daha uygundur. Vatandaşlarımızdan ricamız alış verişlerini yerel esnaflarımızdan yapsınlar. Ben şu sloganı söylemek istiyorum ‘Yerel esnafımız kazansın ki, ilimiz kalkınsın’ söylüyorum. Şimdiden yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.