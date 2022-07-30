Okul ihalesi 10 Ağustos’ta yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un girişimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da yaptıracağı okulun ihalesi 10 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

CHP’nin 30 milletvekili ile Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaları incelemek üzere Elazığ’a gelmesinin ardından Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Bir yıl sonra deprem bölgesine geleceklerine keşke bir okul yapsalardı” açıklamasında bulunmuştu.

Milletvekili Bulut’un bu açıklamasının ardından CHP Milletvekili Gürsel Erol'un CHP'li büyükşehir belediyeleriyle temasa geçip şehrimize bir değil, üç okul kazandırma sözünü almıştı.

Daha sonra Elazığ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokolün ardından 10 Ağustos Çarşamba günü okul yapım işi için ihaleye çıkılacak.

HİZMET ODAKLI MUHALEFET

Milletvekili Erol’un Elazığ’a 3 okul kazandırma sözünü CHP’li büyükşehir belediyelerinden almasına rağmen uzun bir süre bürokratik engellemelerle karşılaşılmıştı. Bu engellemelere rağmen Milletvekili Erol’un sağduyulu siyaseti ve açıklamaları ile gerekli yazışmalar yapılarak ihale şartnamesinin hazırlanması sağlanmıştı. Erol’un bu girişimleri neticesinde 10 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ve inşaat çalışmalarının başlamasıyla şehrin hem eğitimine hem istihdamına hem de ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Erol’un sözünü aldığı diğer 2 okul için de yakın zamanda ihale süreçlerinin başlaması bekleniyor.