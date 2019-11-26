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Giriş Tarihi : 26-11-2019 00:03

Öğretmenler eğitime baklava ile başladı

Elazığ’da ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrencileriyle ders başı yapan 9 bin öğretmene baklava ikram edildi.  

Öğretmenler eğitime baklava ile başladı

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu  Şubesi tarafından kent merkezinde ara tatil ile birlikte ders başı yapan öğretmenlere öğretmenler günü nedeniyle tatlı ikram edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk İlkokulunda ve Kaya Karakaya Anadolu Lisesi'ni ise Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Şube Başkan yardımcıları Taha Yusuf Sarıgül ve Murat Şerbet ile yönetim kurulu üyeleri birlikte öğretmenleri ziyaret edip baklava yiyerek sohbet etti.

Öğretmenleri okullarda ziyaret ettiklerini belirten Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Onlara tatlı ikramında bulunuyoruz. Öğretmenler günü gündemdeyken onların sorunlarını istişare ederek onları dinliyoruz” dedi.

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