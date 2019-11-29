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Giriş Tarihi : 29-11-2019 15:38

Öğrencilerden duyarlı davranış

Öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Öğrencilerden duyarlı davranış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan himayesinde  hayata geçirilen  “Sıfır Atık" projesi kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında desteklenen çocuklar ile İlim Yayma Cemiyeti Şubesi üyeleri, "Bugünün çocuklarının yarının çocuklarına bırakacakları daha temiz bir dünya için el ele" kampanyası kapsamında yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla çevre temizliği yaptı. 

Çocuklarda çevre bilinci oluşturma adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten İl Müdürü Suat Kenç,"Sıfır atık projesine dikkat  çekmek için buradayız. Burada temel hedefimiz  teorik olarak sıkça anlatılan çevre duyarlılığı konusunu alanda deneyimleyerek, kendilerine rehberlik edecek rol modelleri görerek ve doğayla barışık kalmayı yaşayarak öğrenmeleridir. Çocuklarımızda çevre duyarlılığı bilincinin  oluşturup daha yaşanabilir bir dünya için  katkı sağlamaktır” dedi.

Yaklaşık 100 kişinin etkinliğe katıldığını ifade eden Çocuk Hakları Yetişkin İl Koordinatörü Ahmet Can , “Amacımız, çocukları ilgilendiren her konuda onların etkin katılımlarını sağlamak, duyarlı nesiller yetiştirmek, atıkların çevreye zararlarını öğretmek, miktarını azaltmak, geri dönüşüm bilincini kazandırmak. Çevre temizliği yaparak geri dönüşüm malzemeleri kategorize edip yetkililere teslim edeceğiz. Umarım çocukların emek vererek temizlediği bu alanlar hak ettiği şekilde temiz kalmaya devam eder"diye konuştu.

Arkadaşlarıyla kolları sıvayıp doğayı temizleyen Efe Can ise;"Çevreyi temizlemek amacıyla buraya geldik. Çöpleri temizlemezsek, gelecek nesillere güzel bir yer bırakamayız. Bu ülke bizim, gelecek bizim. Bu konuda duyarlılık oluşturmak için de böyle bir etkinlik yaptık”diyerek düşüncelerini aktardı.

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