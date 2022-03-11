Öğrenciler TBMM’yi gezdi

Şehit Burhan Gatfar’ın oğlu Batuhan Gatfar, Yalova Hukuk Kulübü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisini görmesi için organizasyon yaptı.

Organizasyon kapsamında hukuk öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitti. Burada CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talimatıyla karşılanan öğrencilere Milletvekili Erol’un baş danışmanı Ronay Gezici eşlik etti.Türkiye Büyük Millet Meclisini gezen öğrenciler, Milletvekili Erol ve baş danışman Geziciye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.