Öğrenciler Şimdi Sıra Sende projesiyle etkinlikler yaptı  

Elazığ'da orta okul öğrencileri, pandemi tedbirleri kapsamında evde olmalarına rağmen, öğretmenlerinin koordinesinde "Şimdi Sıra Sende"projesiyle çeşitli etkinler yaptı.

Maden ilçesinde bulunan Vali Aydın Arslan Ortaokulu'nda Matematik Öğretmeni Nurefşan Ekinci koordinesinde 17 öğrenci “Şimdi Sıra Sende” adlı eTwinning projesine katıldı. Elazığ ile birlikte Türkiye'den 10, Tunus'tan ise 1 okulun yer aldığı projenin amacının paylaşmayı öğretmek, insanlar arasındaki kurduğu sevgi bağını güçlendirme ve ben değil de biz olmayı öğretmek olduğu aktarıldı.Şimdiye kadar proje kapsamında “Ben besledim sende besle. Ben diktim, sende dik. Ben buldum, sende bul. Ben oynadım sen de oyna. Ben okudum, sende oku. Ben tasarruf ettim sende et" gibi etkinlikler yapıldığı kaydedildi.

Projenin temelinin paylaşma duygusu oluşturduğuna değinen koordinasyonda yer alan öğretmenlerden Nurefşan Ekinci," Projede paylaşmanın verdiği mutluluğu yaşamak, insanlar arasındaki kurduğu sevgi bağını hissetmek, ben değil de biz duygusunu güçlendirmek, paylaşmanın hayatı daha da güzelleştirdiğini, paylaştıkça insanlar arasında hoşgörü, sevgi, saygı ve merhamet duygularının geliştiğini ve paylaşmanın güçlü bir iletişimin temellerini oluşturduğunu anlatılmak isteniyor. Proje süresince insanların "Ben yaptım, şimdi sıra sende" parolası doğrultusunda yapılan bir işin, yaşanılan bir olayın, gerçekleştirilen bir etkinliğin, okunan bir kitabın, yazılan bir yazının, kullanılan bir eşyanın, çizilen bir resmin, el becerisiyle ortaya konan ürünlerin, bilgisayar programları ile yapılan çalışmaların paylaşılması, paylaşmanın verdiği mutluluğu yaşamaları amaçlanmaktadır.Paylaşmanın ortaya çıkardığı sevginin, hoşgörünün günlük yaşamda insanlar arasındaki yalnızlaşma, iletişimsizlik durumunu yok edeceğini anlatılmak isteniyor"dedi.