Öğrenciler Meslekleri Tanıyor Yarımca köyü Şehit Raşit Ercan İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere her hafta bir meslek gurubu tanıtılıyor.

Yarımca köyü Şehit Raşit Ercan İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere her hafta bir meslek gurubu tanıtılıyor. Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Özel Kalem Müdürü ve geçmiş dönemlerde haber spikerliği yapan yunus Üstündağ öğrencilere medya sektörü ile ilgili bilgiler verirken televizyonumuz kameraman şefi Kaan Şanlı ise teknik konularda öğrencileri bilgilendirdi.

Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Özel Kalem Müdürü ve geçmiş dönemlerde haber spikerliği yapan Yunus Üstündağ öğrencilere medya sektörü ile ilgili bilgiler verirken, televizyonumuz kameraman şefi Kaan Şanlı ise teknik konularda öğrencileri bilgilendirdi.

Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Özel Kalem Müdürü ve geçmiş dönemlerde haber spikerliği yapan Yunus Üstündağ öğrencilere medya sektörü ile ilgili bilgiler verirken, televizyonumuz kameraman şefi Kaan Şanlı ise teknik konularda öğrencileri bilgilendirdi.

ŞANLI: İNSANLIK DEDİĞİMİZ VASIF EKSİKSE SİZDE YAPTIĞINIZ MESLEĞİN DE HİÇBİR ÖNEMİ KALMAZ

“Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş söz konusu ve bu savaştan biz ne ile haberdar oluyoruz? Televizyondan izlediğimiz haberlerle, gazetelerden okuduğumuz haberlerle Rusya ve Ukrayna savaşının gidişatını, durumunu, oradaki insanların yaşadıkları sıkıntıları haberler aracılığı ile öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla haber, haber alma, gazete, yayıncılık bunlar aslında hayatımızın içeresinde çok önemli unsurlar. Bakın bu çok önemli, her ne olursanız olun siz bu yaşlarda kendi geleceğinize yön veren arkadaşlarımızsınız, bu ülkenin geleceğisiniz. Bir defa her ne olursanız olun önce iyi bir insan olmak lazım, iyi bir birey olmak lazım. Çok iyi bir öğretmen olabilirsiniz, siyasetçi olabilirsiniz, sporcu olabilirsiniz, spiker olabilirsiniz, sunucu olabilirsiniz, doktor olabilirisiniz. Ama o insanlık dediğimiz vasıf eksikse sizde yaptığınız mesleğin de hiçbir önemi kalmaz” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Halit Çavuş medyanın önemine vurgu yaptı.

ÇAVUŞ: GERÇEKLERİ ONLARIN SAYESİNDE ÖĞRENİYORUZ

“Medyanın ne kadar önemli olduğunu burada görebiliyoruz aslında. Gerçekleri onların sayesinde öğreniyoruz. Kaan Bey sayesinde öğrendik ki gerçekten çok büyük bir zorluk varmış, bir ekip işiymiş. Doğru habere ulaşmaları, sürekli tetikte beklemeleri, mesai kavramının olmaması. Biz sabah sekizde geliyoruz akşam evimize gidiyoruz, işimiz belli. Ama onlar her olaya müdahil olmak zorunda kalıyorlar, ailelerini bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Çok zor bir meslek ben şahsen çok daha iyi kavradım. Medyacı olmak istemezdim” dedi.

Medya sektörü hakkında bilgi alan öğrenciler mikrofonu ve kamerayı ellerine alarak hem sunuculuk yaptılar hem de kameramanlık. “ Bu gün medya mensuplarıyla buradayız neler söylemek istersiniz? Ders anlatırken ilk önce neleri göz önüne alıyorsunuz? Öncelikle çocuklarımın o gün nasıl olduklarını sorarak derse başlıyorum. Biraz gündemden bahsediyoruz. Sonra akış dahilinde derslerimize geçiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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