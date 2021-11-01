Öğrenciler komşuluk mazi olmasın diye yazacak

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Helal Finans Araştırmaları Derneği iş birliği ile şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) iş birliği ile “Komşuluk Mazi Olmasın” teması ile Kompozisyon ve Şiir yarışması düzenlenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 4 MART 2022

Orta öğretim ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın son katılım tarihi 04 Mart 2022 Cuma Saat: 17.00 olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren eserler 25 Mart 2022 tarihinde ilan edilecek.

KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK

Katılımların ücretsiz olduğu yarışmaya, Elazığ ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ortaokullar ile liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecek.

YARIŞMANIN AMACI

HEFİAD tarafından organize edilen yarışmanın amacı; “Günümüz insanının tedirgin edici bir şekilde yakın çevresindeki insanlardan yalıtılmış bir ortamda yaşamayı tercih ettiği görülmektedir. İnsanın toplumsal bir varlık olmasıyla örtüşmeyen bu durum köklü değerlerimizden olan komşuluğun özellikle şehirlerde yavaş yavaş tarihe gömülmekte olduğu endişesini yoğun bir şekilde hissetmemize neden olmaktadır. Bu yarışma, bireysel huzurumuz ve mutluluğumuzun yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliğimiz için de önem taşıyan “Komşuluk” değerimizin unutulmaması ve bu konuda toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.” olarak ifade edildi.