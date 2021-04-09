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  • Öğrenciler jandarmayı ziyaret edip şehitler anısına program yaptı  
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Giriş Tarihi : 09-04-2021 10:36   Güncelleme : 09-04-2021 10:36

Öğrenciler jandarmayı ziyaret edip şehitler anısına program yaptı  

Elazığ’da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, şehitler anısına hazırladıkları programı sahneledi.  

Öğrenciler jandarmayı ziyaret edip şehitler anısına program yaptı  

Elazığ Ortaokulu ile Cemal Gürsel İlk Öğretim Okulu öğrencileri, pandemi tedbirlerini dikkate alarak  İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenleriyle jandarmaya gelen öğrencileri, Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız karşıladı. Öğrencilerle ikramda bulunup, hediyeler veren Albay Yıldız, onlarla sohbet edip bilgiler aktardı. 

Daha sonra öğrenciler, jandarmanın konferans salonunda şehitler anısına hazırladıkları programı sahneledi, "Kalbimiz, dualarımız seninle Mehmetçik" pankartı açtı. 

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