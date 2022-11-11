Öğrenciler görev başındaki polisleri unutmadı  

Elazığ'da üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde görev başındaki polisler unutulmadı. Öğrenciler, görev başındaki polislere çiçek takdim edip, lokum ikram etti.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından 'Sen Mutlu Olurken Biz Huzurluyuz' adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde öğrenciler, Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar koordinesinde şehir merkezinde görev başında olan polis ekiplerini unutmadı. Öğrenciler polis ekiplerine çiçek takdim edip, lokum ikram etti. Yapılan proje ve öğrencilerin duyarlılığı herkese örnek oldu.

Toplumda farkındalık oluşturmak adına sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını belirten öğrencilerden Necla Yıldırım, “Bugün bizler emniyet ekipleri ile bir araya geldik. Her daim emniyet ekiplerinin yanımızda olmaları bizlere güven veriyor. Ülkemizin dört bir tarafından büyük bir özveriyle çalışan ve bu uğurda fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan emniyet ekiplerine minnettarlığımızı bu proje ile yansıtmak istedik” dedi.

Öğrencilerden Berkan Karacaoğlu, “Emniyet ekiplerimizin değerini ve kıymetini toplumsal olarak farkına varmamız gerektiğini düşünerek böyle bir proje oluşturduk. Projede bizlere desteğini esirgemeyen Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar hocamıza teşekkür ederiz” diye konuştu.