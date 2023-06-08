5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Dr. Kadir Gökalp Anaokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan balık müzesi ve akvaryum ünitesini gezdi. Birbirinden çeşit balıkları gören öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. Aynı zamanda öğrencilerine çevre bilincini kazandırmak amacıyla sunumlar yapıldı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-06-2023 13:10
Öğrenciler balık müzesini gezdi
Elazığ'da öğrenciler, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan balık müzesi ve akvaryum ünitesini gezdi.
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