18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:20
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 25-11-2019 11:06

Öğrenciler ara tatilin bitmesiyle ders başı yaptı 

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan karnesiz ara tatilin bitmesiyle Elazığ'da 114 bin 354 öğrenci ders başı yaptı.

Öğrenciler ara tatilin bitmesiyle ders başı yaptı 

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da öğrenciler, 18 Kasım’da başlayan ilk karnesiz ara tatilin bugün bitmesiyle ders başı yaptı. 114 bin 354 öğrencinin bulunduğu Elazığ'da öğrenciler  9 günlük tatili hem dinlenerek hem de çeşitli etkinliklere yaparak geçirdi.

Bu yıl ilk kez uygulanan ara tatili geçirdiklerini belirten Sınıf Öğretmeni Semra Erbek, “Çocuklara bu tatil çok faydalı olmuş. Çocuklarımız okula dinlenmiş bir şekilde geldiler. Hepsi dinlenmiş, kitap okumuşlar, aileleri ile zaman geçiren, başka şehirlere giden olmuş. Çocuklar okulu özlemişler bu kadar arkadaşı bir arada bulmak çok zor. 3'üncü sınıf oldukları için birbirlerine çok alışıklar. Birbirlerini çok özlemişler dışarı çıkıp oynamak istiyorlar. Bu tatil çocuklara yaradı” dedi.

Kitap okuyup sinemaya gittiğini belirten öğrencilerden Zeynep Gündoğdu, “Ailemle zaman geçirdim.  9 gün tatil yaptım. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi özledim” ifadelerini kullandı.

Tatilde kuzenlerini gördüğünü anımsatan öğrencilerden Beyza Gül Özbay da ilk kez olan tatilin kendisi için güzel geçtiğini, okul ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok özlediğini aktardı.

Ara tatilde kitap okuyup ailesiyle zaman geçirdiğini dile getiren Yağız Uyan ise okulda tekrar öğretmeni ve arkadaşlarıyla bir arada olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

ETİKETLER: ara tatil elazığ öğrenci
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA