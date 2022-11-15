Oğlunun yanına defin edildi

Baba Sekin, şehit oğlunun yanına defnedildi.

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlarla birlikte tabutu omuzladı.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu. Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Sekin’in cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Elazığ’a getirildi. Sekin için Baskil ilçesi Doğancık köyünde öğlen namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından baba Sekin’in tabutu Bakan Soylu ve vatandaşlar tarafından omuzlanarak mezarlığı götürüldü. Sekin, dualarla şehit oğlu Fethi Sekin’in yanına defnedildi.