18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:20
Advert
Asayiş
Giriş Tarihi : 16-12-2019 07:55

Oğlu bu hale getirdi!

Oğlundan 2 yıl şiddet gördü.

Oğlu bu hale getirdi!

Elazığ'da annesini darp eden  bir şahıs polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Darp edilen kadın ise o anları anlattı.  

Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki anne H.G. oğlu F.G.tarafından darp edilerek hastanelik oldu. Olayın polise intikal etmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaparak şüpheli F.G'yi yakaladı. Emniyette kasten yaralama suçundan ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan anne H.G. yaşadığı darp olayını hastanede bir kişinin cep telefonu kamerasına anlattı.

Oğlundan 2 yıldır şiddet gördüğünü belirten anne H.G, bir süre sığınma evinde kaldığınıda son olaydan sonra şikayetçi olduğunu anlattı.

ETİKETLER: elazığ şiddet anne şiddet elazığ anne şiddet
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA