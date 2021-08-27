Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı

Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu.

Elazığ'da odun yüklü traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü son anda traktörden atlayarak kurtuldu. Kaza, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü Keçili mezrası Şeytan Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasından evine döndüğü öğrenilen Hayrettin Sozak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada kendini traktörden atan sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.