Ödüllü şef Ankara’yı bıraktı, köyünde orcik üretimine başladı

Elazığ’da yöreye özgü, kışın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan coğrafi tescilli ürünü ‘orcik’ yapımı için kazanlar kaynamaya başladı. Yaklaşık 8 yıl önce katıldığı bir yarışmada ‘Usta Şefler’ kategorisinde birincilik elde eden Ali Çok, emekli olduktan sonra dede mesleği olan üzüm yetiştiriciliği ve orcik ile pestil yapımı için köyüne yerleşti.

Elazığ’da yöreye özgü, kışın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan coğrafi tescilli ürünü ‘orcik’ yapımı için kazanlar kaynamaya başladı. Yaklaşık 8 yıl önce katıldığı bir yarışmada ‘Usta Şefler’ kategorisinde birincilik elde eden Ali Çok, emekli olduktan sonra dede mesleği olan üzüm yetiştiriciliği ve orcik ile pestil yapımı için köyüne yerleşti.Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Elazığ’da coğrafi işareti tescili de alan üzüm ve cevizle hazırlanan ’orcik’ yapımına başlandı. Osmanlı döneminden bu yana bin bir emekle toplanan ceviz ve üzümler, zahmetli bir yolculuğun ardından orcike dönüşüyor. 2015 yılında Elazığ Valiliğinin girişimleriyle coğrafi bölge işaret tescili alan orcik, doğal olarak köylerde yapılıyor. Köy sakinlerinin de önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Türkiye genelinde hemen hemen her ilde satışı yapılan orcik, aracı firmalarla yurt dışına da gönderiliyor.’’Bordo sektöre renk kattı’’Ankara’da uzun yıllar idarecilik, yöneticilik ve şeflik yapan üretici Ali Çok ise üçüncü kuşak olarak üzüm yetiştiriciliği ve orcik ile pestil üretimi için doğduğu Koruk köyüne geri döndü. 2015 yılında katıldığı bir yarışmada ’Usta Şefler’ kategorisinde birincilik elde ederek ödül alan Çok, başkenti bırakarak şimdilerde ise köyünde ürettiği üzüm, orcik ve pestili yurtiçi ve yurtdışına yanına satıyor. Üretim hakkında bilgi veren Ali Çok, ’’Elazığ Koruk köyünde üzüm üreticisiyim. Bu sene, pestil ve orcik yaptık. Farklı ve çeşitli çalışmalar yaptık. Önce ternebi ile başlayıp, beyaz üzümle orcik yaptık. Sonrasında Elazığ’ın erkenci üzümü ile yapıma devam ettik. En sonda ise ikisini karıştırarak özel bir bulamaçla bordo bir renk elde ettik. Bölgede kaliteli üzüm ve asma çeşitleri var, bağcılık profesyonel olarak yapılıyor ve yerli olan cevizimiz de beyaz ve yağ da oranı yüksek. Biz de yaptığımız çalışmalarla buna biraz renk kattık. Tarçınlı, karanfilli beyaz ve siyah üzümü karıştırarak pestil ve orcik elde ettik. Bordo, bu sene çok güzel bir renk oldu, sektöre bir renk kattı. Üzüm hasadıyla birlikte pestil ve orcik yapımına başladık. Havalar bozana ve yağışlar başlayana kadar devam edeceğiz” dedi.“Usta Şefler kategorisinde Türkiye birinciliğim var”Aynı zamanda ödüllü şef olan Çok, ’’Ankara’da uzun bir süre şeflik yaptım. 2015 yılında ’Usta Şefler’ kategorisinde Türkiye birinciliğim var. Birçok yerde idarecilik, yöneticilik ve şeflik yaptım. Emekli olduktan sonra Elazığ’da orcik ile alakalı çalışmalar yapıyorum. Bağcılık ve üzüm üzerine çalışıyorum. Türkiye’nin bir çok iline yolladığımız orciği, bir firma aracılığıyla da yurtdışına da gönderiyoruz” diye konuştu.