Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu ve odanın yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi.

Elazığ Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, 9 Ocak Pazar günü yapılacak odalarının seçimi yapılacağını hatırlatarak kendilerine rakip adayın 'Odamız ismi çok kötü anılıyor' açıklamasına tepki gösterdi.

“ADAYIMIZIN AÇIKLAMASI CAMİASI ÜZDÜ”

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, “Seçimlerden önce rakip adayın, 'Odamızın ismi çok kötü anılıyor' şeklindeki açıklamalarını üzüntüyle karşıladık. Odamızın tüm çalışmalarında her zaman şeffafız ve odayı bir üst seviyeye taşımak için gayret gösteriyoruz. Odanın gelir gider kayıtlarını dileyen tüm üyelerimiz inceleyebilir. Bugüne kadar hiçbir oda başkanının evine, arabasına haciz konulmamıştı. Ama benim evim ve arabama odanın bizden önceki borçlarından dolayı haciz geldi ve ben bunu asla gündeme taşımadım. Gemi su alınca o gemiyi önce fareler terk edermiş ama biz her koşulda görevimizin başında olduk. Tüm yönetim olarak odanın tüm borçlarını temizledik”

“ÜYELERİMİZ HER ZAMAN DAHA KIYMETLİDİR”

Türkoğlu; “Odada 3 personel değişikliğine gitmek zorunda kaldım. Çünkü benim için üye personelden daha kıymetlidir ve bu odanın gerçek sahipleri üyelerdir. Şu an hiçbir personelin bizden alacağı da yoktur. Bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmayan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamız ülke genelinde dahi her zaman örnek gösterilerek anılır. Aday olan arkadaşımıza 'madem burası kötü biliniyor o zaman neden aday oluyor' diye sormak istiyorum"

“ESNAFIMIZA HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK”

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Denetim Kurulu Başkanı Gülay Gür ise, “Odamız çok büyük fedakarlıklarla yol yürüyor. Biz kendimizi biliyoruz vicdanımız rahat ancak kamuoyunun gerçekleri bilmesi için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. 2013 yılında görevi devraldığımız günden bugüne kadar başta başkanımız olmak üzere özveride bulunarak alnımızın akıyla bugünlere geldik. Odamızın kapısı 2013 yılından beri her zaman herkese açıktır. Odamız ile ilgili iddiaların tamamı asılsızdır. Sağlam adımlarla yürüdük ve inşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.