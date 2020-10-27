‘Odamızdan ayrılanlar odaya düşman oldular’

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Başkan Nizamettin Türkoğlu; “Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasına 2014 yılında göreve geldiğimde odayı 20.000 TL ile devir ettiler bana, ben bunu inkâr edemem Allah razı olsun. 6 yıldır görevdeyim benim ödediğim borç 170 bin TL’dir. Biz bu borçları ödemek için aylık almadık, yeri geldi kendi aylıklarımızdan feragat ettik. Odamızda çalışan evine ekmek götürenler odamızdan ayrıldıktan sonra odaya düşman oldu. Eski çalışanlar odaya dava açtı. Tabi burada benimde eksikliğim var yok desem yalan olur. Bir tane hanım efendi burada çalışıyordu seçimi kazandığım gün Allah şahittir kızımıza dedim ben bu şartlarda seni çalıştıramam dedim. Bayan arkadaş evime ekmek götürecek param yok dedi. 6 yıl önce kendi cebimden 200 TL ben verdim o bayana maaşı asgari ücrete denk gelsin diye. Ve SSK’sını yatırdım. Benle çalışma süresi iki yıl benden önceki mevcut yönetimle de çalışması üç yıl… Süreçte bayan çalışanla süreç ayrılmaya geldi. O kişi odamızdan ayrıldı ve odamızdan yirmi bin TL tazminat aldı. Geriye dönük SSK’sı yok diye odamızı dava ettiler. Dava sonucu odaya 150 bin TL ceza geldi. Odamızın o kadar parası olmadığı için benim evime ve aracıma icra bindirdiler. Ne evimi satabiliyorum nede aracımı benim suçum ne. Yapılandırma oldu borç 90 bin TL’ye indi. Yaz sezonlarında odaya para fazla gelmez. Kalan borcu ödemek için gittim kredi çektim ve borcu kapattım. Oda yönetmek ev yönetmeye benzemez”dedi.