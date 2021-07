‘Odamıza vizyon kazandıracağız’

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, esnafların sorunlarını çözmek için başkan adayı olduğunu ifade ederek projelerini seçime iki ay kala açıklayacakları ve projelerinin Elazığ’da ses getireceğini ifade etti.

“HAKSIZLIĞI ASLA KABUL ETMEYİZ”

Salih Satıcı; “2010 yılından itibaren esnaf camiasının içinde olan biriyim. Ondan önce de esnaf arkadaşlarımızın yanında hizmet ediyordum. Allah’a şükür şimdiye kadar yaptığımız işlerde mahcubiyet yaşamadık. Hayatımızda var olan insanlara sadık olmayı, vefalı olmayı kendimize çizgi olarak belirledik. Biz maddiyata önem vermeyen insanlarız. Haksızlığı asla kabul etmeyiz”.

“HER SEKTÖRÜN TEMSİLCİSİ OLACAK”

Başkan Adayı Satıcı; “Karma Odamız kayıtlı; kasap, çiçekçi, halıcı, mobilyacı, kırtasiyeci esnaflarımız var. Bu sektörlerin temsilcileri olacak. Bunlar arasında dayanışma fonu kuracağız. Her ay farkı kurum müdürleriyle toplantılarıyla yapacağız; onlara esnafımıza sahip çıkılması gerektiğini söyleyeceğiz. Sahip çıkmayı fiiliyata dökeceğiz. Örneğin, Belediye Başkanımıza söyleyeceğiz kırtasiyeci esnafımıza sahip çıkalım, nasıl destek olacağız, her ay farklı bir kırtasiyecimizde alış veriş yapalım diyeceğiz. Bu dönüşümlü olacak. Bu şekil esnafımıza destek olacağız, yoksa pandemi sürecinde verilen 3-5 bin TL esnafımıza destek değil, esnafımıza gerçek destek olacağız. Biz pansuman tedbirler değil esnafın sorunlarına kesin çözümler bulacağız. Örnek veriyorum, halıcılar arasında birlik oluşturacağız. Düğün yapan odamıza kayıtlı esnaflarımızın kendileri ve akrabalarına bilgi vereceğiz her ay farklı bir halıcımızda halı almalarını sağlayacağız ve o esnaf arkadaşımıza destek olacağız. Karma Oda yasama ve yürütme mevkisi değildir talep makamıdır. Oda Başkanı yetkisi olmadığı şeyleri yapamaz. Kimse bana diyemez ‘Git Avrupa Birliği Fonundan bana 10 Milyon TL ödenek getir.’ Böyle bir gücümüz yok. Bu Devletimizin işidir” dedi.