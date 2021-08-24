‘Odamıza kayıtlı esnaflarımız unutulmuş’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmaları kapsamında odalarına kayıtlı esnafları ziyaret ettiklerini ifade ederek “Esnaflarımızın sorunları çok. Gerek sosyal gerek ekonomik alanlarda yaşadığı sıkıntıları profesyonel bir şekilde çözeceğiz” dedi.

“BİR İLİN KALKINMASINDA STK’LAR VE MESLEK ODALARI ÇOK ÖNEMLİ”

Bir ilin gelişiminde ve kalkınmasında sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Adayı Salih Satıcı; “Elazığ’ımızda yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi ile esnaflarımız çok büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Dünya’da STK’leri ve meslek odaları güçlü olan ülkelerde ekonomik anlamda kalkınmanın güçlü olduğunu görüyoruz”.

“ODAMIZ HİÇBİR ÇALIŞMADA ÖNDE DEĞİL”

Salih Satıcı; “Karma Esnaf Odası ilimizde küçük Ticaret Sanayi Odası durumunda. Odamız içerisinde yaklaşık 45 meslek dalı temsil ediliyor. Karma Esnaf Odası’nın hiçbir çalışmada önde olmadığını gördük. Bizler de bundan dolayı esnaf kardeşlerimizle istişare ederek oda başkanlığına aday olduk. Biz göreve geldiğimizde hiçbir siyasi partinin güdümünde olmadan esnafımıza hizmet edeceğiz”

“ESNAF AYRIMI YAPMIYORUZ”

Adaylığını açıkladıktan sonra ummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Adayı Salih Satıcı; “Kibirden gururdan uzak esnaflarımızı ayırt etmeden ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde esnaflarımızın sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Esnaflarımızın sorunlarını not ediyoruz. Allah nasip eder esnaflarımızın desteğiyle Karma Esnaf Odası seçimlerini kazanırsak şehrimizin ekonomisinin temel taşı olan esnaflarımızın gerek sosyal gerek ekonomik alanlarda yaşadığı sıkıntıları profesyonel bir şekilde çözeceğiz”

“BÜYÜK BİR TEVECCÜHLE KARŞILANIYORUZ”

Salih Satıcı; “Biz esnaf ziyaretlerinde kendimizi ve düşüncelerimizi anlatıyoruz. Gittiğimiz yerde büyük bir teveccühle karşılanıyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Geçen dönem odamız seçimlerine giren ve iki oyla kaybeden İlhan Cömert abimiz de bizlerin ekibine katıldı bu da bizlere güç verdi. Kendisinden Allah razı olsun. Elazığ sevdalısı olmak bunu gösterir. Ben, ekibimize katılan İlhan Cömert ve ekibine teşekkür ederim. Bu birliktelik gerek siyaset gerek oda seçimlerinde örnek teşkil edeceğini düşünüyorum”

“SEÇİME YAKIN PROJELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Seçime kısa bir süre kala büyük bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda projelerimizi açıklayacağız. Yönetim anlayışımızı esnaflarımıza aktaracağız. Bu toplantı ile birlikteliğimizi göstereceğiz” dedi.