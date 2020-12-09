Kantin- İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Leyla Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım; “Esnaflarımız kadirşinas insanlardır. Yıllarca mahallemizdeki yardıma ihtiyacı olan insanlara esnaflarımız yardımda bulunmuştur. Hiç bir bakkalın veresiye defteri hacizde göremezsiniz. Mahallesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara kapısını kapatmayan esnaflarımız depremden sonra mağdur olmuşlardır. Gönül isterdi ki esnaflarımıza koli yerine nakdi yardım yapılsaydı. BAĞ-KUR borçları ertelenseydi. vergileri ertelenmeseydi de kiraları ertelenseydi. Özellikle deprem sonrası çok yüksek elektrik ve doğalgaz faturaları ödedik. Bunlar esnaflarımız adına ödenebilirdi. Odaları susturan bir şey var. Bürokrasinin baskısını bu kadar hissetmesinler nihayetinde hesap verecekleri genel kurul var. Odaların tek hesap vereceği merci esnaflarıdır. Görevler gelip geçicidir. Yarın herkes o makamları bırakacak. Ondan sonra normal hayatına dönecek. Bu sokaklarda esnaflarıyla yüz yüze gelecekler. Keşke deprem sonrası krizleri fırsata çevirseydiler. Yıkımlar hala devam ediyor. İnsanların anıları gitti, geçmişleri gitti insanların moralleri bozuk.15-20 yıl odaya kayıtlı bir esnafın ilk defa başına bir olay gelmiş. O gün de istemiştir yetkililerin yanında olmasını. Açısını paylaşmasını istemiştir. Bu da gayet normaldir. Görevleri nedir üyelerinin haklı taleplerini ve mağduriyetlerini gidermektir. Diyorlar anlattık ben de diyorum ne anlattınız. Yazılı ne verdiniz. Bunları açıklayın. Yazılı bir makama ne sundunuz, görebilir miyiz?

Diyorlar 11 maddelik açıklama yaptık. Nerde 11 maddelik açıklama, nedir detayı? Bir defa verdiniz bitti mi devam edin medyaya çıkın gazeteye açıklama yapın esnafınızı toplayın bilgi alış verişinde bulunun. Siz sahanızı dinlemiyorsunuz ki ne anlatacaksınız. Tabanın ne yaşadığını bilmiyorsunuz ki. Esnaflarımız veren elken alan el durumuna düştü. Ama bizi bu hale getiren STK’larında artık günü geldiğinde esnaflarımız hesabını sormasını da bileceklerdir”

“FİYAT TARİFESİNİN GÜNCELLENMESİ İSTİYORUZ”

Başkan Yıldırım; “2020 yılında işyerlerimizin açık olmadığı için aidat alınmasın diye odamıza dilekçe yazdık. Ve geriye dönük borçların düzenlemesi istedik. Aynı zamanda 2020 yılında kantinlerin açılmasıyla birlikte 2018 yılında güncellenen fiyat tarifemizin yeniden güncellenmesi istiyoruz. Yüksek enflasyon birlikte fiyat tarifemiz tekrar güncellenmesi talebinde bulunduk. Bugün tarifemizde sattığımız 2 TL’lik ürünün gelişi 2 TL olmuştur. Sattığımız ürünü artık yerine koyamıyoruz” dedi.