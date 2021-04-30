‘Oda başkanlarının fazla yetkisi yok’

Marangozcular ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Ömer Faruk Öztürk açıklamalarda bulundu.

Öztürk, “Bir oda başkanı göreve geldiğinde kendi vazifesini bilecek. Esnafı için elinden geleni yapması lazım. Ben Başkanım böyle yapayım şöyle yapayım derse başarılı olamaz. Oda başkanı ne yapar, üyesi odaya gelir tüm işleri yapar. Oda başkanın keşke büyük imkânları olsa. Bizim birliğe kayıtlı 25 odamız var. Bu odaların içinde 3-4 odanın geliri var. Diğer odalar sekreter maaşını veremiyor. Başkan maaş alamıyor. Küçük odaların başkanları asgari ücret alıyor. Bazı odalar onu da alamıyor. Oda başkanlarının fazla gücü yok”

“DEPREM VE PANDEMİDEN TÜM ESNAFLAR ETKİLENDİ”

Başkan Öztürk; “Uzun süredir oda başkanlığını yürütüyorum. Aktif olarak 500 yakın üyemiz var. İlimizde geçen yıl Ocak ayında meydana gelen deprem ve onun ardından pandemi sürecinden sonra esnaflarımızın işleri dibe vurdu. Deprem ve pandemi süreci tüm sektörleri etkiledi. Bu süreçlerden sonra esnafımız kendi derdine düştü. Bizim ilimiz diğer şehirler gibi olmadı. Bizim ilimizde pandemi sürecinin yanında deprem yaşandı. Şehir bitti, mobilya artık lüks oldu. İnsanlar herkes kendi derdine düştü, vatandaşlarımız mobilya yaptırmıyor”.

“ESNAF KENDİ İŞİNİ KENDİ YAPIYOR”

Başkan Öztürk; “Esnaflarımızın işleri yok ki elaman sıkıntısı yaşasın. Esnaflarımız kendi işini kendi yapıyor. Pandemi denetiminde tüm esnafımızı gezdik. Ama esnafımızın isteği işleri yok. Esnafımız bir dolap almış onu da kendi yapıyor. Şunu da söyleyeyim esnafın işçiye ihtiyacı yok ama olsa da elamanda yok”dedi.