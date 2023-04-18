‘Oda başkanlarından tam destek geldi’

Bağımsız Aday Prof. Dr. Yasemin Açık daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Elazığ’ın Bağımsız Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’a ziyaret ettiği her yerden büyük destek geliyor. Elazığ’ım 7’den 70’e, kadını, erkeği, genci şehrin ablasını bağrına basıyor. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Elazığ’ın Bağımsız Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın bu defaki durağı esnaf odaları oldu.

TOROMAN: BU YOLA ÇIKMANIZA ÇOK MUTLU OLDUK

Güne Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek başlayan Prof. Dr. Açık’ı Başkan Şevket Toraman kapıda karşıladı. Açık’a başarılar dileyen Başkan Şevket Toraman, “Hocamıza karşı insanların teveccühü var. Bu yola çıkmanıza çok mutlu olduk. Çıkmış olduğunuz yolda başarılı olacağınıza inancımız tamdır. Yaptığınız hizmetlerle, yatırımlarla insanlar sizin etrafınızda ekmek yiyor. En büyük hizmeti zamanında yaptınız bunun karşılığını da alacağınıza inanıyorum” dedi.

ÇETE: BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE BİR OY ALACAKSINIZ

Prof. Dr. Açık daha sonra Elazığ Sıhhi Tesisat ve Demir Doğramacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Mehmet Çete ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Çete ziyarette yaptığı açıklamada, “Beklediğimizin üstünde bir oy alacaksınız, biz seçilmenizi istiyoruz. Sevdiğimiz insanların bizi temsil etmesini arzu ediyoruz. Elazığ insanı da üzerine düşeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.





ULAŞ: BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE KAZANACAĞINA İNANIYORUZ

Prof. Dr. Açık’ın makamında ağırlayan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mitat Ulaş ise, “Prof. Dr. Yasemin Hocam bırakın Elazığ’ın bölgemizin ablasıdır. Bundan sonraki süreçte kazanacağına inanıyoruz. Ablalık vasfını daha çok artıracaktır. Yasemin Hocamızın şehrimize olan tasarrufları ortadır. Şehrimize yaptığı yatırımlar takdire şayandır, şehri tarafından sevilen ve sayılan bir şahsiyet. Şehre en güzel hizmetleri yapacağına inancımız tamdır. Hem duamızı, hem de desteğimizi şartsız ifade ediyorum” şeklinde konuştu.





Elazığ Bağımsız Vekil Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın sonraki durağı ise Elazığ Bakırcılar Züccaciyeciler ve Kalaycılar Esnaf Odası Başkanlığı oldu. Oda Başkanı Alaaddin Tanyıldızı ve yönetimiyle bir araya gelen Prof. Dr. Açık daha sonra Fırıncılar Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı İhan Yıldız ve yönetimiyle bir araya geldi.

EVSEN: YAPTIĞINIZ ÇALIŞMALAR HERKESE AŞİKARDIR

Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası’nı ziyaret ederek, oda yönetimi ile sohbet eden Prof. Dr. Açık’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Oda Başkanı Ferhat Evsen, “Çıkmış olduğunuz yol hayırlara vesile olsun. Yaptığınız çalışmalar herkese aşikardır. Bundan sonra o çıtayı daha yükseğe çıkaracağınıza eminiz” dedi.





Elektrikçiler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Cengiz Gedik ve Terziler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Erdem Özatlı’yı da ziyaret eden Prof. Dr. Yasemin Açık’a başkanların desteği tam oldu.





TARHAN: KARARINIZ BİZLERİ MUTLU ETMİŞTİR

Gün boyu temaslarını sürdüren Elazığ’ın Bağımsız Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, Lokantacılar Odası’nı ziyaret etti. Prof. Dr. Açık’ı ağırlayan Oda Başkanı Zülfü Tarhan, “Memleket için yaptıklarınızı kimse inkar edemez. Bizim gördüğümüz kamuoyunca Yasemin Hoca’nın ismi güzel anılıyor, bizde mutlu oluyoruz. Kararınız bizleri mutlu etmiştir” dedi.





TÜRKOĞLU: SENİ ALLAH İÇİN SEVİYORUZ

Elazığ Berberler ve Kuaförler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu da Açık’ın ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, “Seni Allah için seviyoruz” diyerek, şehrin hocasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.





Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Hakan Albayrak ve yönetiminin desteğini alan Prof. Dr. Açık daha sonra Bakkallar ve Tekel Bayiler Odası’nı ziyaret etti.



CEBRAİL TOP: HALKIN ÇOK BÜYÜK BİR TEVECCÜHÜ VAR

Oda Başkanı Cebrail Top, mahallelerinin kızı olan Prof. Dr. Açık’ı desteklediklerini ifade ederek, “Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Halkın çok büyük bir teveccühü var. Siz yaşamınız boyunca hem istihdam hem yardım konusunda faydalı olmuş bir isimsiniz. Destek olacağız” diye konuştu.





Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut’u da ziyaret eden Prof. Dr. Açık’a, Başkandan destek sözü geldi. Prof. Dr. Açık Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları’nı ziyaret ederek bir araya geldi.





PROF. DR. YASEMİN AÇIK, ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Bağımsız Aday Prof. Dr. Yasemin Açık daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Girdiği her yerde büyük bir samimiyetle karşılanan ve ilgi alaka gören Prof. Dr. Yasemin Açık’a desteklerini ifade eden Esnaf, “Elimizden geldiği kadarı ile çabalayacağız. Allah utandırmasın, oyumuz sizindir. Sizleri seviyoruz. Yalnız değilsiniz. Biz sizinleyiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Siz zaten kazanacaksınız, boşuna geziyorsunuz. Desteğimiz yüzde yüz sizinle. Benim eşim sizden önce size destek istedi. Kazandığını Elazığ’da harcayan, kıvanç duyduğumuz bir isimsiniz Elazığ arkanızda” dediler.

Esnaf gezileri kapsamında Saray Camisi ve Bakırcılar Caddesi esnafını tek tek gezen Prof. Dr. Açık’a genci, yaşlısı, kadını, erkeği büyük bir teveccüh gösterdi.

“SEN GİT ANKARA’DAKİ ODANI HAZIRLA, GÖNDERECEĞİZ SENİ”

Açık’ı karşılarında gören Esnaf, “Rabbim seni başımızdan eksik etmesin.. Elazığ seninle gurur duyuyor. Bir tanesin. Başarılar diliyoruz. Yasemin ablamız baş tacısınız, Vekilimiz diyelim ki vekilimiz olasınız. Oylarımız canınıza feda olsun. Memleketimize yatırım yapan bir isme destek boynumuzun borcudur. Sen git Ankara’daki odanı hazırla, işin bitmiştir, korkma göndereceğiz seni. Elazığ’ın gönlü sende” ifadelerini kullandılar.



Prof. Dr. Yasemin Açık’ın gönlüne dokunduğu kadınlar da, “Başka bir şey dileseymişim olacakmış. Hicret Mahallesi’ne gelmiştiniz göremedim. Çok üzüldüm. Yüreğimiz gönlümüz seninle. Aday olduğunuza çok sevindik. Seviyoruz sizi” diyerek, desteklerini ve sevgilerini ilettiler.

