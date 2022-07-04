Oda başkanları esnafın sorunlarını Ankara’ya taşıdı

Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanları Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak ve Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut Elazığ esnafının sorunlarının çözümü için Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak ve Elazığ Elektronikçiler, fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut ortak bir açıklama yaparak süreçle alakalı bilgi verdiler.

Başkan Albayrak ve Başkan Havabulut yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler:“Şehrimiz deprem, pandemi ve ardından gelen ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir. Bu mücadelede esnafımız ağır bir yara almış, maddi ve manevi olarak tükenme noktasına gelmiştir. Bu süreçte sorunların çözümü için hepimize büyük bir görev verilmiştir. Bizler de odalarımıza bağlı tüm sektörlerde daima esnafımızın yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Bu kapsamda odalarımıza kayıtlı üyelerimizle gerek toplantılarımız, gerek bire bir görüşmelerimiz de aldığımız notları Ankara’da ilgili kurum ve milletvekillerimize aktarmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdik.

Birlik Başkanımız Sayın Turan Kurnaz’la birlikte bir çok kurumu ve milletvekillerimizi ziyaret ederek tüm sorunları kendilerine ilettik. Ziyaretlerimiz kapsamında Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ak Parti kurucu üyesi Necati Çetinkaya, milletvekillerimiz Sayın Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Elektronikçiler Federasyonu Başkanı, Toki Daire Başkanlığı ve bir çok kurumla görüşmelerimizi yaptık.

Deprem, pandemi ve ardından gelen ekonomik sorunlar nedeniyle esnafımızın ödemelerini yapamadığını, faizsiz kredi talebimizi, kredi kartı yasasının 2014 öncesi döneme göre yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu, kasapların sucuk ve soslama işlemlerini yapmasına tekrar izin verilmesi gerektiğini, ruhsat ihlalleri, korsanla mücadele, seyyar olarak iş yapanların esnafımıza verdiği büyük zararları ilettik. Özellikle korsanla mücadele konusunda tüm kurum ve bürokratlarımız bizlerin yanında yer alacaklarını belirttiler.

TOKİ Daire Başkanlığı ile olan görüşmemizde ilimiz esnafı için konut talebimizi ilettik. Elektronikçi ve Telefoncu esnaflarımızın Ulusal marketler, markalar ve seyyar iş yapanlar nedeniyle mağdur olduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini aktararak özellikle Türkiye geneli Oda Başkanlarının bu konularda aktif bir şekilde çalışması gerektiğini belirttik.

Ziyaretlerimiz kapsamında Ankaralı esnaflarımızla da sohbet etme imkanı bulduk ve genel problemler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Milletvekillerimiz Sayın Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ kurumlara ilettiğimiz konuların bizzat takipçisi olacaklarını ve gelişmeler konusunda iletişim halinde olacaklarını belirttiler.

Biz Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası ve Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanları olarak, Birlik Başkanımız Sayın Turan Kurnaz’la birlikte sorunların çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Esnafımızın bu konuda hiç şüphesi olmasın. Ankara ziyaretlerimiz kapsamında öncelikle Birlik Başkanımız Sayın Turan Kurnaz’a, milletvekillerimize ve ilgili kurum yöneticilerine teşekkür ederiz.”