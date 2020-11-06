‘O zaman karar vereceğim’

Uzun yıllardan beri Birlik başkanlığını yürüten Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem, Elazığ için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Cemil Erdem; “20 ay birlik seçimlerine 15 ayda oda seçimlerine var. Bizim bugünden yarına çıkacağımızın garantisi yok. O gün gelir zamanı gelir kendimizi nasıl hissediyoruz. Kendimize nasıl güveniyoruz. Odaların seçimleri olsun ki birlik seçimi ondan sonra olsun. Bugünden o konuları konuşmaya erken zamanı gelince konuşup karar vereceğiz”.

“ESNAFLARIMIZIN KREDİ ALMALARI İÇİN MÜCADELE ETTİK”

Elazığ Esnaf Sanatkârlar Birliği Başkanı Cemil Erdem; “Elazığ‘da yaklaşık 20 bin esnafımız var. Ama kayıt dışı esnaflarımızda var. Onları da eklersek sayı daha da yükseliyor. Kayıt dışı esnaflarımız depremden sonra yardımlardan faydalanmak için gelip kayıt yaptırdılar. Kayıt dışı esnafların maliye kayıtları var ama esnaflar birliğine gelip sicil kaydı yapmıyorlar. Sicil kaydı yapan esnaflarımız mesleğine göre sicil kayıtları düşüyor. Depremden sonra sicil kaydı olmayan esnaflarımız yardımlardan faydalanamadı. Bunların da yardımlardan faydalanması için çok toplantılar yaptık mücadele ettik. Ama o esnaflarımız kredilerden faydalanamadılar. O esnaflarımız 2.ve 3. aylarda kayıt yaptılar. Kayıt yapmalarının üzerinden 7-8 ay geçti bunlar da kredilerden faydalanması lazım düşüncesindeyim. KOSGEB kredilerinin süresi doldu. Ama kredi alma süreleri bir ay daha uzatıldı. Ben kredilerin uzatılması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Uzatılan bu sürede, sonradan kayıt yaptıran ve kredi alamayan esnaflarımıza kredi verilse çok güzel olur”.

“KOSGEB KREDİLERİ DE EN AZ İKİ YIL ERTELEMESİ LAZIM”

Erdem: “50 bin TL’lik krediyi açıklarken Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak ilimize gelmişti. Valilik Toplantı salonunda açıklamıştı bende o toplantıdaydım. Bizzat bakımızın açıklaması şuydu,50 bin TL’lik faizsiz kredinin bir yıl ödemesiz 3 yılda ödenecek açıklaması oldu. Ve bunları bankaların vermesi lazım dedi. Esnaflarımız aldıkları kredileri bir yıl ödemesiz üç yılda ödeyecekler. Ama Bakanımızın bu açıklamasından sonra bankaların hiç biri buna uymadılar. Kredi ödemeleri en azından bir yıl daha ertelenmesi yanayız. Çünkü esnaflarımız şuanda perişan. Biz bunları esnaflarımız için istiyoruz. Esnaflarımız bizleri buraya seçmişse onların sıkıntılarını ve taleplerini konuşmamız lazım. Biz devletle esnaf arasında bir köprü görevi yapıyoruz. KOSGEB kredilerine gelelim kredilere çok sayıda müracaat var bu sayı belki 15 binide geçti ilimizde. KOSGEB kredilerinde ödemeler bir yıl ödemesiz 3 yılda ödenecek şekilde denilmişti. Esnaflarımız çok aldı kredilerden. Ama aldıktan sonra işleri hala eski duruma dönmedi odur geri ödemeler başladı. KOSGEB kredileri de en az iki yıl ertelemesi lazım. KOSGEB’ten kredi alamayan esnaflarımız seslenmek istiyorum bir ayda uzatıldı. Kredi almak isteyen esnaflarımız başvuru yapabilir. KOSGEB 10-12 bankayla sözleşme yaptı bu kredileri vermek için. Ama hiçbir özel banka kredi vermedi. Esnaflarımıza niye biliyor musunuz faizsiz diye. Üç tane devlet bankamız verdi krediyi. Vakıfbank’ta çok az sayıda kişiye kredi verdi. En fazla krediyi Ziraat Bankamız verdi.

Devletimiz sicil affı çıkarıyor. Kaç defa sicil çıkarıldı. Esnaflarımızın geçmişte sicili bozulmalar olmuş. Devletimiz sicil affı çıkarmış. Ben buradan Cumhurbaşkanımızdan yetkilerimizden ricamız şu özel bankalara kesinlikle bir yaptırım uygulamalarından yanayım. Bankalar çok sıkıntı yaratıyorlar”dedi.