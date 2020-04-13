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Giriş Tarihi : 13-04-2020 20:53

O tarihte konutlar teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Elazığ’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

O tarihte konutlar teslim edilecek

Bakan Kurum, “Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ’da 20 bin 417 konutu bitirip vatandaşımızla kavuşturacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da depremin yaralarını sarmak için yapılan çalışmaların koronavirüs tedbirleriyle devam ettiğini açıkladı. Bakan Kurum, söz verildiği gibi Elazığ’da 20 bin 417 konutun 2020 yılı bitmeden vatandaşlara teslim edileceğini ifade etti. Bakan Murat Kurum, “Elazığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ’da 20.417, Malatya’da 4.448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız” dedi.

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