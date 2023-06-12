O mekanlar harabeye döndü  

Türkan Şoray ile Fikret Hakan'ın oynadığı Cemo filminin bazı sahnelerini çekildiği Elazığ'ın Ulukent Mahallesi’ndeki yerler, harabeye dönmüş durumda. Mahalle sakinleri mekanların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Yaklaşık 51 yıl önce başrollerinde Türkan Şoray, Fikret Hakan gibi ünlü sinema sanatçılarının yer aldığı Cemo filminin bazı bölümleri, Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde çekildi. Filmin çekildiği mekanların güzelliğinden eser kalmadı. Filmde sahnelerin geçtiği, yemek pişirilen bölüm, kürsübaşı ve havuzbaşı sohbetlerinin yapıldığı alan ile değirmenin bulunduğu alanlarda tahribat yaşandığını gözlendi. Mahalle sakinleri şu an atıl durumda olan film sahnelerin çekildiği yerlerin, restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.

''MEKANLARIN ATIL DURUMDA OLMASI BİZİ ÜZÜYOR''

Mekanların atıl durumda olmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren mahalle sakinlerinden Hakan Palutoğlu, ''Burası Türkan Şoray’ın başrol oynadığı 'Cemo’ filmini çektiği güzel bir mekan. Kürsübaşı sohbetlerinin olduğu bir yerdi. Ancak şu an burası atıl durumda, eski günlerinden bir eser kalmadı. Buranın onarılması ve bakımının yapılması güzel olur. Sol tarafta yemeklerin yapıldığı güzel bir yer, diğer taraflarda ise hem oturma yerleri hem de kürsübaşı sohbetlerinin olduğu yerdi. Alt tarafta ise değirmen bulunmaktaydı. İnsanların yazın oturup birbirleriyle sohbet ettikleri güzel bir mekandı. Buraların bakımsız olması bizi de üzüyor. Eski ihtişamı yok. Restore edilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Türkan Şoray da film çekildikten sonra yakın zamanda buraya bir daha gelerek mekanları gezmişti'' dedi.

Öte yandan, 1972 yılında film çekimi sırasında attan düşerek sakatlanan kendi söylemiyle ''Ölümden döndüm'' diyen Türkan Şoray da o dönem, bir süre Elazığ’da tedavi görmüştü.