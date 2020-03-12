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Giriş Tarihi : 12-03-2020 07:47

O mahallemizde riskli bölge ilan edildi

Elazığ'da riskli bölge ilan edilmesi Karar’ı Resmi Gazete’de. 

O mahallemizde riskli bölge ilan edildi

Elazığ'da Rüstem Paşa Mahallesi’nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı. 

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