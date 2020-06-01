Elazığ Belediyesi tarafından Gümüşkavak Mahallesi’nde inşa edilecek ek hizmet bina ihalesi gerçekleştirildi.Elazığ Belediyesi tarafından Gümüşkavak Mahallesi’nde 870 metrekare kullanım alanına sahip olacak hizmet binası bünyesinde; bay-bayan spor salonları, soyunma odaları, kurs salonları, ofisler, ticaret merkezleri yer alacak.İhalesi gerçekleştirilen hizmet binası, resmi ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarına başlanacak.
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Giriş Tarihi : 01-06-2020 22:09 Güncelleme : 01-06-2020 22:09
O mahallemizde Elazığ Belediyesi ek hizmet binası yapılıyor
Ek hizmet bina ihalesi gerçekleştirildi.