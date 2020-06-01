O mahallemizde Elazığ Belediyesi ek hizmet binası yapılıyor

Ek hizmet bina ihalesi gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi tarafından Gümüşkavak Mahallesi’nde inşa edilecek ek hizmet bina ihalesi gerçekleştirildi.Elazığ Belediyesi tarafından Gümüşkavak Mahallesi’nde 870 metrekare kullanım alanına sahip olacak hizmet binası bünyesinde; bay-bayan spor salonları, soyunma odaları, kurs salonları, ofisler, ticaret merkezleri yer alacak.İhalesi gerçekleştirilen hizmet binası, resmi ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarına başlanacak.