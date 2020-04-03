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Giriş Tarihi : 03-04-2020 11:35

O mahallemizde de yıkım çalışmaları başladı

Elazığ’da 24 Ocak’ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları sonrasında ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

O mahallemizde de yıkım çalışmaları başladı

Elazığ Belediyesi tarafından 24 Ocak’ta yaşanan depremde şehrin muhtelif yerlerinde ağır hasar gören binalara ilişkin gerçekleştirilen yıkım ihalesinin ardından Rüstempaşa Mahallesi’nde yıkım çalışmalarına başlandı.

Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen şehrin muhtelif yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekare alana sahip üç ayrı yıkım ihalesine ilişkin ilk sözleşme imzalanarak, yıkım çalışmalarına başlandı. Rüstempaşa Mahallesi’nde başlatılan yıkım çalışmaları ihale kapsamında şehir genelinde toplam 20 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.  

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