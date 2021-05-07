O ilçede 4 köy ile 1 mahallede karantinaya alındı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 4 köy ve 1 mahalle artan Covid-19 vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Mazgirt İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında çoklu vaka ve temaslılardan dolayı ilçeye bağlı Kızılkale, Kızılcık, Göktepe, Yazeli köyleri ile Akpazar Beldesi Çarşıbaşı Mahallesi’nde 7 Mayıs 2021 tarihinden başlamak üzere 10 gün süreyle karantina ilan edilmesine karar verdi. Gerek görülmesi halinde sürenin uzatılabileceği yönünde de karar alan kurul, karantina bölgesindeki vatandaşların acil durumlar için ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağını bildirdi.

Karantina nedeniyle il dışından seyahat izin belgesi ile gelen vatandaşların 10 gün süreyle evlerinde karantinada kalması kararlaştırılırken, zaruri durumlarda bölgeye girişlerin güvenlik güçleri kontrolünden sağlanacağı belirtildi.

Öte yandan kuralları ihlal edenler hakkında idari para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında adli işlemler başlatılacağı kaydedildi.