Noterlerde Tapu İşlemleri Yapılacakmı ?

El-Aziz Emlakçılar derneği başkanı Nuri Gülyüz,Adalet bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamadan sonra 4 temmuzdan itibaren gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışı yapılabileceğini söyledi.

Başkan Gülyüz taşınmaz alım satım işlemleri artık tapu müdürlüklerinin yanı sıra ek bir noter ücreti ödenerek noterliklerde de yapılabileceğini ifade etti.Yapılan bu düzenleme ile artık nöbetçi noter uygulaması kullanılarak cumartesi ve pazar günleri de taşınmaz satış işlemleri yapılabileceğini söyledi.

Noterlere ödenecek ücret taşınmazın değerine göre 500 tl den az 4000 tl den ise fazla olmayacaktır.Tapu işlemlerini noterlikte gerçekleştirmek isteyenlerin e-hizmet.tnb.org.tr adresinden randevu almaları gerekmektedir. Giriş sırasında e-devlet şifreleri kullanılacaktır.

Tıpkı tapu müdürlüklerinde olduğu gibi belediye emlak beyan değeri,alıcı ve satıcı kimlikleri,kimlik belgeleri ve gerek duyulduğu taktirde istenilebilecek diğer belgeler randevu sırasında sisteme yüklenecektir randevu talep ettikten sonra noterliklerin belirlediği gün ve saatte ilgili noterde hazır olunması gerekmektedir.



BAŞKAN GÜLYÜZ;EMLAK İŞLETMELERİ YETKİLİ KILINMALI

El-Aziz emlakçılar derneği başkanı NURİ GÜLYÜZ sürekli ifade ettiğimiz gibi hem tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde hemde yeni uygulama olan noterliklerde yapılan işlemlerde taşınmaz ticareti yetki belgesi olan gerçek emlakçılar yetkili kılınmalı ve emlakçı olmadan işlem yapılmamalıdır.

Vatandaşların gayrimenkullerinin satış yetkilerini taşınmaz ticareti yetki belgesi olan gerçek emlakçılara vermeleri gerektiğini ifade eden GÜLYÜZ Noterlerde ve tapu müdürlüklerinde daha hızlı daha profesyonel ve daha güvenilir satış işlemi yapabilmek adına gerçek emlakçılar tercih edilmelidir.