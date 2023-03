'Nohut ekmek' tezgahtaki yerini aldı 

Vatandaşın Ramazan ayında vazgeçemediği nohut ekmek rağbet görüyor.

Elazığ'da Ramazan ayına has üretilen nohut ekmeği, tezgahtaki yerini alırken vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor.

Elazığ'da yarım asırdır üretilen "nohut ekmeği", her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşın önceden hemen her gün ürettiği nohut ekmek, zamanla yerini sadece Ramazan ayına bırakarak Ramazan'ın simgesi haline geldi. Kentte belirli fırın ve pastanelerde üretilen ekmek, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini alarak iftar saatine kadar satılıyor. Özellikle taze tüketilmesi önerilen nohut ekmeğinin bu yılki fiyatının 10 lira olduğu bildirildi.

"BU EKMEK SADECE ELAZIĞ’A ÖZGÜ EKMEK ÇEŞİDİDİR"

Nohut ekmeğinin Ramazan ayında çıktığını belirten işletme sahibi Burhan Batmazbaş, "Çok uzun zamandır Elazığ’da nohut ekmek yapılıyor. Türkiye’de Ramazan aylarında nohut ekmeği yapan başka bir yer yok. Bu ekmek sadece Elazığ’a özgü ekmek çeşididir. Özellikle Ramazan aylarında vatandaşlar tarafından sahurda tercih edilip tüketilen bir ürün. Ustalarımızdan öğrendiklerimize göre nohut ekmeği çok eskilere dayanan bir ekmek çeşididir. Yaşımız küçükken de tarihi Kapalı Çarşı'da Ramazan aylarında seyyar satıcılar satardı, halen daha satışı devam ediliyor" dedi.

"TALEP RAMAZAN AYINDA OLUYOR, ONUN DIŞINDA OLMUYOR"

Nohut ekmeğinin sadece Ramazan ayında bulunabileceğini, başka zaman yapılmadığını dile getiren Batmazbaş, "Halkımız rağbet gösteriyor. Ramazan aylarında tüketilen bir üründür. Nohut ekmeğinin hamuru, sıvı yağ, katı yağ, şeker ve tuz ile elde ediliyor. Normal ekmekten çok fazla bir değişikliği yok. Üzerine tırnak vurulup çörek otu ve susamla yapıldıktan sonra satışa sunulur. Nohut ekmeği meşakkatli bir iş. Sabah saat 08.00’de başlıyoruz, iftar saatine kadar yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlar daha çok iftara yakın bir saatte gelip alıyor. Gelen müşteriler nohut ekmeği sahurda tükettiklerini söylüyor. Talep Ramazan ayında oluyor ama, onun dışında olmuyor" diye konuştu.