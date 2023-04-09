Nisan ayında 20 santimlik kar sürprizi

O köyde 20 santim kar yağdı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyüne 20 santim kar yağdı. Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı bin 720 rakımlı Kırkmeşe köylüleri, 8 Nisan sabahına kar sürpriziyle uyandı. Geceden bastıran karın kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, köy muhtarı Ali Hıdır Eren köylerine yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karın bereket olduğunu belirten muhtar Eren, daha da yağmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, yağışın etkili olduğu Pülümür, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sürücüleri başta kaya düşmesi olmak üzere olası risklere karşı uyardı.