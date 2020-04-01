01 NİSAN 2020 Çarşamba 20:18
Güncel
Giriş Tarihi : 01-04-2020 18:48

Nisan ayı ‘kar’ getirdi

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı yağış Elazığ’da etkili oldu.

Nisan ayı ‘kar’ getirdi

Elazığ’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu, Bingöl yolunda polis ekipleri hem vatandaşı hem yol durumu, hemde korona virüsü nedeniyle uyararak evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Elazığ’ın kent merkezinde kuvvetli yağmur yağarken, Karakoçan ilçesi ile çevresinde kar  yağdı. Kar yağışı nedeniyle Elazığ-Bingöl yolunda İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi’ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekipler karayolları ile irtibata geçerek yolun temizlenmesini sağlarken, sürücüleri de uyardı. Polisler, sürücülere yol durumu hakkında bilgi verirken, korona virüsü nedeniyle de evde kalmalarını tavsiye etti. Kısmen kapanan yolun açılmasını sağlayan ekipler, yolda mahsur kalan sürücülere de yardım etti. Kar yağışı nedeniyle Elazığ-Bingöl yolu Kuruca mevkiinde maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.   Öte yandan, ilçeye bağlı Sarıcan beldesi de kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

ETİKETLER: elazığ kar elazığ kar yağışı elazığ nisan ayı kar
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA