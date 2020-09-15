Nikahlar en fazla 10 kişi ile kıyılmaya başlandı

Elazığ’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla resmi nikahlar en fazla 10 kişinin katılımıyla açık havada kıyılmaya başlandı.

Elazığ Belediyesi, dünden itibaren evlendirme dairesinde yapılacak nikahlara gelin ve damat dahil 10 kişinin katılabileceğini duyurdu. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültürpark Evlendirme Dairesi'nde uygulamaya geçildi. Havaların güzel olması nedeniyle nikahların açık havada kıyıldığı kentte, ailelerde alınan karara uymaya çalışıyor. Gelin ve damatla birlikte daireye gelenler, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek nikahları izleyebiliyor.

Alınan tedbirler kapsamında sınırlı sayıda kişi ile nikah kıydıklarını belirten Gelin Yasemin Karakaya, “Mutluyuz, huzurluyuz. Bugün nikahımız için geldik. Tedbirler kapsamında ne kadar da çok istediğimiz gibi bir arada olamasak da tedbirlerimizi alarak şahitler dahilinde 10 kişi olarak nikahımızı kıydık. Darısı bekarların başına, çok mutluyuz” dedi.

Damat Mert Yıldırım ise, “Bugün, bu mutlu günümüzde beraber olduk. 10 kişiyle kısıtlı sayıda da olsa tedbirler kapsamında nikahımızı kıydık. Mutluyuz, bütün olumsuzluklara rağmen nikahımızı kıydık darısı tüm sevenlerin başına” diye konuştu.