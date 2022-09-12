'Nihayet Bitti' adlı tiyatro oyunu Elazığ'da seyircisiyle buluştu   

Elazığ’da bir tiyatro akademisi tarafından hazırlanan 'Nihayet Bitti' adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Elazığ’da uzun yıllardır gerek yerelde gerekse ulusalda faaliyetlerini sürdüren Piyes Tiyatro Akademisi, yeni sezona start verdi. Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı, Avusturyalı yazar Peter Turrini'nin kaleme aldığı ‘Nihayet Bitti’ oyununu uyarlayarak Elazığ’da perdeye taşıdı. Aylarca süren çalışmaların hazırlıklarını tamamlayan Kayalı, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde seyirciyle buluştu. Tüm koltukların dolu olduğu tek kişilik performansta büyük beğeni toplayan Kayalı, 81 ilde oyunlarını sergileyeceklerini kaydetti.

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı, "Nihayet Bitti adlı tiyatro oyunumuzun Elazığ temsilini şu anda tamamladık. 2022-2023 tiyatro sezonunda oyunumuzla 81 ili dolaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük organizasyoncularında da teklifler aldık, bu konuda mutluyuz. Hala heyecanı üzerimde. Bugün salonumuz tıklım tıklım doluydu. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Oyunumuz, 17 Eylül'de Malatya, 24 Eylül'de Tunceli’de, Diyarbakır, Bingöl ve Expo'da, Hatay, Antakya ve Mersin'de derken gezmeye devam edeceğiz" dedi.