‘Nerede bir terör örgütü varsa Kılıçdaroğlu’nu destekliyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Elazığ’ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Başkanlığında düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına katılan Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmaları kapsamında Vali Fahribey Caddesi, Bosna Hersek Bulvarı ve Kapalı Çarşı’da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Sanayi Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde de esnaf ziyareti yapan Öz, kendisine yoğun ilgi gösteren esnaf ve vatandaşlara teşekkür ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Kültürpark Mamurat-ül Aziz Salonu’nda düzenlenen ‘Birlik ve Beraberlik Toplantısı’na katılan Öz yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “Nerede bir terör örgütü varsa Kılıçrdaroğlu’nu destekliyor. Bakıyorsunuz Amerika’ya aynı şekilde, bakıyorsunuz İsrail’e aynı şekilde. Yani bu memleketi ne kadar sevmeyen adam varsa, bu memleketin güçlü ve tam bağımsız bir ülke olmasını istemeyen ne kadar kurum, kuruluş, ülke, dernek, vakıf varsa, FETÖ’sünden, PKK’sına ne kadar adam varsa herkes Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında. Elhamdülillah 21 yıldır, eser ve hizmet siyaseti diyerek milletine hizmet etmiş bir liderimiz var. Bu seçim bir kader seçimidir. Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktasıdır. Sizlerden ricam bu işin vatan, millet, devlet meselesi olduğunu görelim. Başta Recep Tayyip Erdoğan’a, sonra milletvekili arkadaşlarımıza sahip çıkın. Rabbim bizleri muzaffer eylesin, mahcup eylemesin.” diye konuştu.