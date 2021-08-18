Necla Bak Beauty Center 4. yılını kutladı

Necla Bak Beauty Center Lazer Epilasyon Cilt Bakım ve Güzellik Merkezi, hizmette 4. yılı dolayısı ile kutlama yaptı.

Üyelerinin katılımı ile Hilton Otel'de düzenlenen kahvaltılı etkinlikte, kutlama pastası kesildi.

Daha sonra güzellik merkezinin üyeleri ile sohbet edilip verilen hizmetler hakkında bilgi verildi.

Necla Bak Beauty Center Lazer Epilasyon ve Cilt Bakım Merkezi Güzellik Uzmanı Necla Bak yaptığı konuşmada, kuruluşlarının 4. yılını kutladıklarını söyledi.

Kutlamayı kendi üyeleri ile yaptıklarını ifade eden Bak, ”Elazığ’da 2017’de hizmet vermeye başladık. Bugün dördüncü yılımızı kutluyoruz. İlk günkü heyecanımız neyse bugün yine aynı heyecanla işimizi sürdürüyoruz. İşe ilk başladığımız zamanlarda birkaç uygulama ve işlem bulunurken üyelerimizin isteği ile birlikte şimdi birçok alanda hizmet veriyoruz.” dedi.

YAPTIĞIMIZ HİZMETLERLE KURUMSALLAŞMA YOLUNDA CİDDİ ŞEKİLDE İLERLEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Birçok alanda profesyonel olarak hizmet verdiklerini aktaran Bak, şöyle konuştu:“Bu çalışmalarımızı taçlandırma adına, Türkiye genelinde belirli süreçte sıkıntılar var. Bunları bir nebze olsun kendi aramızda hafifletmek adına böyle bir etkinlik yaptık. Bu yüzden çok mutluyum. Yaptığımız hizmetlerle kurumsallaşma yolunda ciddi şekilde ilerlediğimiz için çok mutluyum. Marka haline gelmek istiyoruz. Şu an 4. yılımızdayız. Daha uzun yıllar bu alanda hizmet vermeyi umuyoruz. “

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Bak, “Biz 2017 yılında hizmet vermeye başladık ama bunun 15 yıllık bir İstanbul geçmişi var. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Üyelerimin de şanslı bir noktada olduklarını düşünüyorum. Bundan sonra daha çok yenilikler ve farklı tekniklerle daha uzun yıllar Elazığ’a hizmet edeceğim. “şeklinde konuştu.