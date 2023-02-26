Ne tapusu var ne de denetim

Elazığ’ın Palu ilçesi Kalekent Mahallesi’nde AFAD tarafından 2004 yılında iki katlı 120 daire yapıldı.

Ancak dar gelirli vatandaşların oturduğu konutlarda, tapu sorunun yanı sıra meydana gelen depremlerden sonra herhangi bir hasar tespit çalışması yapılmadığı öğrenildi. AFAD konutlarının önünde açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bu binalar 2004 yılında yapılmış ancak sanki 50 yıl önce yapılmış savaştan çıkmış gibi bir bina. Üstelik burası afet binası statiğinin, taşıma özelliğinin, yaşama önceliğinin yüksek olması gereken binaların hali bu kamu müteahhitliğinin geldiği noktada bu” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Elazığ’ın Palu ilçesinde 2004 yılında yapılan 120 adet AFAD konutları aradan 19 yıl geçmesine rağmen tapu sorunu çözülemedi. Konutlardaki tapu sorunun yanı sıra konutlardaki bakımsızlık ve deprem sonrasında konutlarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamasından dolayı evlerde oturan yüzlerce ailenin risk altında olduğu ifade edildi.

“KAMU ELİYLE YAPILAN SORUMSUZCA İHALELERİN SONUCU BU”

AFAD konutları önünde video çekerek yetkililere seslenen ve AFAD konutlarına sahip çıkılması gerekildiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise şöyle konuştu: “Burası 2004 yılında Afet konutları genellikle iki katlı binalar temeli taş üstü de yığma bina. Ama gördüğünüz gibi çoğu samanlık olarak kullanıyor. Kendi kaderine terk edilmiş. Burası deprem konutları olarak yapılmış bir bölge ama şu anda depremde en riskli yerler. 19 yılda bu binalar bütün yaşamsal sürecini tamamlamış. Şu anda bu evlerinden içerisinde oturanlar güvende oldukları için değil, gidecekleri, barınabilecekleri bir yer olmadıkları için mecburiyetten burada hayatlarını hiçe sayarak oturuyorlar. Burayla ilgili bakanlığın bir an önce bir inceleme yapması gerekiyor. O inceleme de buranın teknik şartnameye uygun yapılıp yapılmadığına, burasının vatandaşın can güvenliğiyle ilgili bir risk taşıyor mu bu gündeme getirilmelidir. Ayrıca buranın bir tapu sorunu var. Bu evlerde oturanlar var, hak sahipleri var ancak burada oturan insanlara tapuları verilmemiş. Bu sorunu AFAD başkanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla görüşerek gündeme getireceğiz. Kamu eliyle yapılan sorumsuzca ihalelerin sonucu bu. Bu binalar 2004 yılında yapılmış ancak, sanki 50 yıl önce yapılmış savaştan çıkmış gibi bir bina. Üstelik burası afet binası statiğinin, taşıma özelliğinin, yaşama önceliğinin yüksek olması gereken binaların hali bu kamu müteahhitliğinin geldiği noktada bu” ifadelerini kullandı.