Nasılsa sen ödemiyorsun TOKİ!

Deprem konutlarında bulunan onlarca sokak lambasının gündüz vaktinde saatlerce yanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Ocak ayında Abdullahpaşa 3. Etap TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar iskan raporunun olmaması nedeniyle 500 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödedi.

Yüksek gelen faturalara sert tepki gösteren vatandaşlar, Bugün 10’larca sokak lambasının gündüz vakitte saatlerce yanmasına isyan etti.

“İSKAN SORUNUMUZU ÇÖZÜN”

Vatandaşlar; “Ocak ayında 500 TL üzerinde elektrik faturası geldi. Defalarca TOKİ irtibat bürosuna gitmemize rağmen sorunuz çözülmedi. Allah aşkına bizlere birileri sahip çıksın. Bu yüksek enflasyonun yaşandığı aylarda iskandan dolayı elektrik faturalarımız iki katı geliyor. Sorunun ne zaman çözüleceği konusunda yetkililer bilgi vermiyor. Bugünde 3 Etap TOKİ konutlarımızın sokak lambaları gündüz vaktinde saatlerce yandı. Ama yetkili firmanın umurunda değil çünkü faturayı kendileri ödemiyor nasılsa. Yazıktır tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Biz, yetkilerimizden ricamız Abdullahpaşa 3. Etap TOKİ konutlarının iskan sorununu biran önce çözmelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.